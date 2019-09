Ipsos, la confiance dans les médias au plus bas à 23%

L’institut Ipsos a réalisé, en partenariat avec l’Institut Montaigne (réputé macronien) et la Fondation Jean Jaurès (réputée proche du PS), début septembre 2019 un sondage national sur la confiance des français dans leurs institutions au sens très large du terme : police, gouvernement, entreprises, partis politiques, éducation etc. Mais aussi sur leurs attitudes vis-à-vis de l’avenir et des grands problèmes du moment : immigration, violences, environnement.

Il s’en dégage une impression de pessimisme et de fracturations. Très significatif, la confiance dans les médias enregistre un point bas historique.

Pire que début 2019

L’enquête annuelle Kantar La Croix de début 2019, que nous avons analysée en son temps ici, marquait déjà un point bas. Eh bien, il va bientôt devoir creuser ! À la question avez-vous confiance dans les médias ? Ils étaient 30% à répondre oui en 2018 et seulement 23% un an plus tard.

Une minorité (voire une majorité, rêvons un peu) de journalistes sincères s’interrogera t’elle sur ce manque de confiance ? En analysera-t-elle les causes : manque de pluralisme idéologique, fuite du réel, fin du journalisme d’information transformé en entreprise de rééducation des consciences etc.

L’enquête complète est disponible sur la page abonnés du quotidien Le Monde, un habitué du travestissement de la réalité comme nous l’analysions à travers un article des Décodeurs sur le pacte de Marrakech.